Giurgiu: Proiectil neexplodat, descoperit de un tractorist cand intorcea brazda

"Un barbat in varsta de 47 de ani din localitatea Baneasa, judetul Giurgiu, a sunat la 112 si a anuntat autoritatile ca, in timp ce ara un teren agricol din localitate ce fusese cultivat cu orz, a observat ca un obiect greu iese din pamant atunci cand a intors brazda si cand s-a apropiat a constatat faptul ca obiectul semana cu un proiectil. Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu s-a deplasat la fata locului pentru asanarea terenului", a declarat luni, presei, purtatorul de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Pirotehnistii au constatat ca este vorba despre un proiectil de calibru 75 de milimetri din cel de-al Doilea Razboi Mondial, ramas neexplodat.Proiectilul a fost ridicat si transportat la un depozit al ISU Giurgiu, urmand sa fie distrus in poligon.