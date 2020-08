Giurgiu: S-a renuntat la restrictia orara pentru terase si salile de jocuri de noroc

"Interzicerea comercializarii si consumului produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si al bauturilor alcoolice si nealcoolice, precum si interzicerea desfasurarii activitatii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, in intervalul orar 23,00 - 6,00, isi inceteaza aplicabilitatea in urma sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu din data de 3 august", se arata intr-un comunicat de presa remis, marti, de Institutia Prefectului Judetului Giurgiu.Totodata, Prefectura Giurgiu a subliniat faptul ca se mentine obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi faleze, piete deschise, targuri, oboare, gari, autogari, statii pentru transportul in comun, parcuri, locuri de joaca, pe toata durata starii de alerta.