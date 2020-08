Giurgiu, singurul judet in care nu s-a raportat niciun caz nou de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Unde s-au inregistrat cele mai mari cresteri

In topul negativ al noilor cazuri zilnice urmeaza Prahova, cu 110 cazuri noi si Arges, cu 96 de cazuri.Alte 8 judete au raportat, in ultimele 24 de ore, sub 10 cazuri noi de COVID-19: Calarasi - 2 cazuri, Botosani - 2 cazuri, Ialomita - 3 cazuri, Harghita - 5 cazuri, Salaj - 6 cazuri, Satu Mare - 6 cazuri, Teleorman - 7 cazuri, Tulcea - 8 cazuri.Alte 1.378 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilantul ajungand la 59.273, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul de decese din ultima zi a fost de 50, un numar record zilnic, de la inceputul epidemiei. Toate persoanele decedate prezentau comorbiditati.Cele mai multe noi cazuri in ultimele 24 de ore au fost raportate in Bucuresti, respectiv 199.In unitatile sanitare, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.801. Dintre acestea, 446 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.343.315 de teste. Dintre acestea 23.946 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 14.276 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 9.670 la cerere.