Giurgiu: Un cetatean din localitatea Cartojani aflata in carantina, cere DSU daune de 4 milioane de euro

Potrivit documentelor puse la dispozitia presei de avocatul Bogdan Dumitru, care a introdus actiunea in instanta, cetateanul a formulat la Curtea de Apel Bucuresti actiunea de anulare a ordinului DSU din data de 1 august privind incetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, pentru motive de nelegalitate si netemeinice.De asemenea, el cere instantei sa oblige parata DSU la plata a 4 milioane de euro cu titlul de despagubiri pentru prejudicii morale si materiale suferite de locuitorii satului Cartojani, suma urmand a fi virata in contul "Asociatia carantinatilor abuziv Cartojani", care va fi constituita potrivit legii.In actiunea formulata se precizeaza ca DSU a emis ordinul de incetare a carantinei impuse in satul Cartojani fara a face mentiunea "obligatorie" prin care se arata ca ordinul privind instituirea carantinei este anulat/abrogat sau isi inceteaza efectele juridice.In acest context, avocatul arata ca, in acest moment, satul respectiv se afla sub incidenta a doua acte administrative care au produs efecte juridice si, invocand un "paradox juridic", cere anularea actului pentru motive de nelegalitate.Localitatea Cartojani din judetul Giurgiu a intrat in carantina, dupa ce au fost inregistrate 32 de persoane infectate cu COVID-19 prin transmitere comunitara la o populatie de 3.600 de locuitori, "riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare", a informat Institutia Prefectului Giurgiu.Ulterior, seful DSU a emis un ordin privind ridicarea, de la 1 august, a carantinei zonale instituita la Cartojani.