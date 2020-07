Google cumpara o firma canadiana producatoare de ochelari pentru realitate augmentata

Ziare.

com

Zvonurile din ultimele zile s-au concretizat, iar Google a ajuns la un acord pentru achizitionarea North, un producator canadian de ochelari care a lansat pana acum un singur produs.Google spune ca apreciaza expertiza tehnica a celor de la North si ca spera sa o poata folosi in propriile eforturi hardware din aceasta zona, unde incearca sa dezvolte ceea ce oficialii companiei numesc "computing ambient".Detaliile tranzactiei nu au fost anuntate, insa analistii estimau inainte de oficializarea acesteia ca Google va plati in jur de $180 milioane.North a reusit sa creeze mult interes in jurul primului si singurului produs lansat pana acum, insa vanzarile ochelarilor numiti Focals au fost foarte mici. Compania canadiana lucra deja la o noua versiune, care nu va mai fi realizata acum, dupa vanzare.De asemenea, in urma tranzactiei, North va opri treptat functionalitatea ochelarilor Focals, astfel ca putinii oameni care i-au cumparat nu ii vor mai putea folosi. Foclas costau initial 1.000 de dolari, dar au fost ieftiniti la 600 de dolari in urma vanzarilor slabe.Din cauza vanzarilor slabe, North a fost nevoita anul trecut sa disponibilizeze 150 dintre angajatii care avertizasera conducerea de la inceput ca pretul prea mare cerut va crea probleme de vanzare.