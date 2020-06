Google reactioneaza la amenda de la CNCD in speta "Catedrala Prostirii Neamului"

Ziare.

com

"Asteptam sa primim decizia oficiala a CNCD, iar apoi vom evalua urmatorii pasi", a comunicat compania.Google afirma ca, atunci cand cineva raporteaza o problema pe Google Maps, compania actioneaza pentru a corecta eroarea cat mai repede."Eroarea semnalata a fost eliminata prompt in acest caz. (...) Google incurajeaza continutul generat de utilizatori, astfel incat Google Maps sa reflecte lumea reala. Pe masura ce tot mai multe persoane contribuie la Google Maps, continuam sa ne concentram pe a-i impiedica pe cei care incalca politicile noastre, folosind o combinatie de tehnologie si evaluare umana pentru a elimina continut nedorit", au declarat, miercuri, reprezentantii Google.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis amendarea companiei Google Romania cu 10.000 de lei, dupa ce, in mai, tag-ul de pe Google Maps pentru locul in care se afla Catedrala Mantuirii Neamului a fost schimbat in "Catedrala Prostirii Neamului Romanesc".