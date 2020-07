Gorj: Masca de protectie devine obligatorie in piete, statiile mijloacelor de transport in comun si in zonele de promendada. Targurile au fost suspendate

"Avand in vedere cresterea numarului de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul judetului Gorj in ultimele 10 zile, Directia de Sanatate Publica Gorj a propus, astazi, 31 iulie 2020, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, instituirea obligativitatii purtarii mastilor de protectie si pastrarea distantarii pentru toate persoanele prezente in urmatoarele spatii publice deschise: piete, parcarile din apropierea pietelor, statiile mijloacelor de transport in comun, zonele de promenada - zona de centru si parcurile din municipiul Targu-Jiu si din orasele/comunele din judetul Gorj", a transmis, vineri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj.Potrivit sursei citate, sunt exceptate de la masura obligativitatii purtarii mastilor de protectie in zonele mentionate, persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditate crescuta si copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Propunerea Directiei de Sanatate Publica Gorj a fost votata in unanimitate."Totodata, in cadrul aceleiasi sedinte a fost adoptata suspendarea de targuri/balciuri cu ocazia sarbatorilor religioase", au mai transmis autoritatile din Gorj.Masurile intra in vigoare de la 1 august.