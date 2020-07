Gorj: Un barbat a murit dupa ce s-a izbit cu autoutilitara de stancile din versant, pe Defileul Jiului

Potrivit acestuia, in noaptea de joi spre vineri, politisti din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au fost sesizati, prin apelul 112, cu privire la faptul ca pe Defileul Jiului a avut loc un accident rutier soldat cu victime "Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un barbat de 49 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 66 Bumbesti Jiu (Defileul Jiului) din directia orasului Bumbesti Jiu catre municipiul Petrosani, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a izbit de stancile din versant, rasturnandu-se pe carosabil. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto. La momentul producerii evenimentului, in autoutilitara se mai afla si o femeie de 53 de ani, sotia conducatorului auto, care nu a necesitat acordarea de ingrijiri medicale", a precizat Victor Tuhasu.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.