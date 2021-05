Alerta de radioactivitate in zona fostei rafinarii Astra Ploiesti. Politia a deschis dosar penal

"La data de 14 mai, politistii Sectiei de Politie nr. 4 Ploiesti au fost sesizati de catre agentii de paza ai unei societati comerciale cu privire la faptul ca un paratrasnet cu inaltimea de 30 m, care ar avea in varf un element radioactiv (cobalt), nu mai este la locul lui, existand posibilitatea ca acesta sa fie sustras sau cazut", a informat Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova.La fata locului se afla echipe de specialisti ISU Prahova, SIAS CBRN, DSP, Garda de Mediu, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, o echipa complexa de cercetare, precum si politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase.In cauza a fost deschis dosar penal conform art. 345 din Codul penal, privind nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive.Nivelul de radioactivitate a fost depasit pe amplasamentul fostei rafinarii Astra din municipiul Ploiesti, zona fiind izolata vineri pe o suprafata de circa 80 de metri patrati, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Conform sursei citate, un echipaj de la USISU Ciolpani, impreuna cu o autospeciala de prima interventie si comanda din cadrul ISU Prahova, s-a deplasat pe amplasamentul Rafinariei Astra in urma unei solicitari ca urmare a prezentei unei surse radioactive provenite de la o antena tip paratrasnet.In urma masuratorilor executate s-a constatat ca limita de radioactivitate a fost depasita, motiv pentru care sursa a fost izolata pe o suprafata de aproximativ 80 mp.Se executa in continuare alte masuratori. ''Pana acum a fost indicata prezenta a 3.700 cps - cobalt'', a precizat sursa citata.Nu este pericol pentru populatie avand in vedere ca nu sunt locuinte in apropiere. Totodata, s-a facut solicitare pentru autoritatea competenta in astfel de situatii - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare -, in sensul recuperarii sursei, a mentionat ISU.