Gratuitate la serviciile publice de transport si pentru elevii din invatamantul preuniversitar privat. Propunerea legislativa, adoptata astazi de Senat

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Au fost inregistrate 97 de voturi pentru si 30 impotriva.Propunerea legislativa, initiata de un grup de parlamentari PSD , PMP si UDMR , are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru asigurarea gratuitatii transportului local si judetean pentru elevi prin subventionarea de catre unitatea administrativ-teritoriala care a delegat/gestioneaza acest serviciu.Potrivit raportului intocmit de Comisia de invatamant a Senatului si insusit de plen, prin actul normativ propus se garanteaza dreptul la gratuitate si elevilor din invatamantul privat."Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza de gratuitate la servicii publice de transport local si judetean, rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. In vederea asigurarii gratuitatii prevazute la alin. (1) decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat prin transfer catre unitatile administrativ-teritoriale. Gratuitatea este asigurata de catre autoritatile administratiei publice locale, prin subventionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale 92/2007. Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfasurat in alte conditii decat sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de catre unitatea de invatamant", prevede proiectul.