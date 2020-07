Gravida diagonosticata cu COVID-19 care a murit in ambulanta avea comorbiditati. Trei anchete in desfasurare

Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat vineri, 31 iulie, ca o ancheta interna a fost inceputa de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), una este facuta de responsabilii DSP, iar alta este facuta de DSP Timis."In aceasta dimineata (vineri - n.r.) au fost audiate 15 cadre medicale. S-au cerut documente medicale, dar, din datele preliminare, putem confirma ca pacienta gravida avea unele comorbiditati, intre care diabet zaharat cu dependenta de insulina si obezitate", a spus Timis.Sefa Sectiei ATI II a SCJU, Teodora Olariu, de unde fusese transferata gravida la Timisoara, a precizat ca, din punctul sau de vedere, pacienta a fost tratata corespunzator."A fost transferata la noi de la Sectia Chirurgie II, avand urmatoarele diagnostice: infectie cu SARS-CoV-2, insuficienta respiratorie, sarcina in saptamana 28, diabet zaharat, hipertensiune arteriala, obezitate gradul II. A ajuns la noi la Terapie Intensiva pentru ca la Spitalul Matern nu exista terapie intensiva pentru COVID-19. La internare, bolnava a fost ventilata pe masca de oxigen, iar in cursul noptii de 29 spre 30 iulie, bolnava a fost destul de recalcitranta, a refuzat masca si a dat-o jos, spunand ca nu mai vrea sa ramana internata. S-a deplasat singura la toaleta, a revenit, personalul i-a pus din nou masca noninvaziva. La ora 8,00 a fost reevaluata de medic, iar la 9,30 i-a scazut din nou saturatia de oxigen. Am decis sa o transferam la un spital de grad superior pentru ca era un caz problema, o gravida cu probleme. Bolnava a stat doar pe oxigen in salvare, a facut stop cardio-respirator pe drum cand era deja in Timis. Cand a plecat de aici, saturatia de oxigen era intre 90 si 92, ea s-a desaturat pe salvare ( SMURD - n.r.)", a precizat Olariu.Citeste si: O gravida diagnosticata cu COVID-19 a murit in timp ce era transportata cu ambulanta de la Arad la Timisoara Intrebata de ce nu a fost intubata daca a fost un caz grav, Teodora Olariu a spus ca "bolnava se deplasa singura"."Un bolnav cu care poti sa comunici, care se deplaseaza singur, nu consider ca trebuie intubat, trebuie ventilat", a adaugat medicul-sef de la ATI II.DSP va sesiza si Colegiul Medicilor cu privire la acest caz.O femeie gravida din Arad, bolnava de COVID-19, a decedat joi dupa-amiaza dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la spital din Arad la Timisoara.Seful DSP Arad declarase, joi, ca femeia avea 39 de ani si era gravida in 28 de saptamani. Ea fusese internata in sectia ATI din cadrul fostului spital municipal din Arad, care apartine acum de Spitalul Clinic Judetean de Urgent.. Dupa ce starea de sanatate s-a agravat, pe fondul infectiei cu noul coronavirus , medicii au decis sa o transfere la Timisoara."In drum spre Spitalul Judetean Timisoara, pacienta a intrat in stop cardio-respirator. A fost resuscitata, intubata si resuscitata din nou la Unitatea de Primiri Urgente din Timisoara, unde a decedat".