Grecia va incepe sa taxeze turistii cu 20 de euro pentru serviciile medicale

De-a lungul timpului, toate serviciile prestate erau complet gratuite, cu singura exceptie cand calatorii erau spitalizati in timpul sederii lor in Grecia.Potrivit unui articol de pe site-ul grec healthreport.gr, Ministerul Sanatatii din Grecia a decis la sfarsitul lunii iulie ca, de acum inainte, taxa va fi impusa tuturor calatorilor straini care se prezinta la centrele de sanatate, clinici regionale si clinici ambulatorii de spitale Cei care beneficiaza de ingrijiri de urgenta vor fi de asemenea obligati sa plateasca taxa pentru serviciile care le-au fost prestate. Se vor impune taxe suplimentare pentru cei care au nevoie de analize de sange si alte tipuri de screening, in conformitate cu taxele care sunt stabilite de sistemul national de sanatate grec.Aceste noi taxe se aplica de asemenea celor care locuiesc in Grecia dar sunt considerati rezidenti "non-permanenti" in tara.Potrivit articolului citat, Ministerul Sanatatii spera sa adune "fonduri semnificative", cel mai evident in timpul sezonului turistic, cand in Grecia vin milioane de turisti Noua hotarare modifica prevederile unei legi adoptate in 2017, care permite colectarea de fonduri pentru a fi rambursate spitalelor doar pentru serviciile pe care acestea le furnizeaza.Testul pentru determinarea infectarii cu coronavirus este in general sub 50 de euro in spitalele publice, dar aceasta taxa poate varia in institutiile private.