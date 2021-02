Greseala de 50 de milioane de dolari facuta de un bunic roman care voia sa le vanda australienilor o cantitate uriasa de droguri

Prinsi in capcana

Stelian State, un roman de 70 de ani, alaturi de Nicholas St James planuiau sa dea lovitura la Melbourne, in Australia, cu o afacere cu droguri. Doar ca s-au pus cu cine nu trebuia. Neinspirati, ei au luat de buni clienti niste politisti aflati sub acoperire, iar asta i-a costat in cele din urma libertatea, scrie cotidianul australian Herald Sun. CITESTE SI: Pedeapsa blanda pentru lituanianul care a ucis cu sange rece doi romani care il ajutasera. Decizia luata de un tribunal german Incidentul a avut loc in 2019, cand Stelian State si Nicholas St James au ajuns in Australia, la finele lunii septembrie, la cateva zile distanta. Ambii veneau din Bucuresti, dar au ales sa nu o faca in acelasi timp, din motive doar de ei stiute.Dornici sa puna pe picioare o afacere uriasa cu droguri, State si James au decis sa caute furnizori capabili sa le aduca la Melbourne o cantitate uriasa de cocaina. Pentru inceput, si-au pus in gand sa aduca o jumatate de tona de droguri, din Columbia, via Fiji.In cautarea unor furnizori seriosi, ei s-au intersectat cu cativa politisti aflati sub acoperire de la brigada antidrog din metropola australiana. Fara sa stie pe cine au in fata, cei doi au comandat 500 de kilograme de cocaina, dar au cerut in prealabil un kilogram, pentru 100.000 de dolari, cocaina pe care voiau sa o testeze.Asa au cazut in plasa intinsa cu dibacie de politisti, care le-au dat intalnire intr-un hotel din Glen Waverley. Aici, falsii furnizori de droguri le-au adus un pachet de un kilogram de droguri false, iar imediat ce s-au despartit, in actiune au intrat colegii lor de la brigada antidrog. Acestia i-au arestat pe Stelian State si Nicholas St James, iar acum sunt acuzati de tentativa de a introduce droguri in tara si vor fi judecati.Potrivit sursei citate, State a declarat ca este un simplu bunic din Romania si ca nu are cunostinta de acuzatia care i-a fost adusa. "Am venit in Australia sa cumpar cizme UGG", a fost replica romanului care i-a facut pur si simplu sa rada pe anchetatori, mai ales dupa ce Stelian State si Nicholas St James au fost prinsi in flagrant cu pachetul primit de la falsii furnizori de droguri.Cei doi risca acum sa petreaca multi ani intr-o inchisoare din Melbourne, daca nu vor reusi sa-i convinga pe judecatori ca sunt nevinovati. Ramasi fara afacere, dar intr-o situatie dificila, Stelian State si Nicholas St James au fost inchisi si asteapta acum procesul care va incepe vineri, 26 februarie, la Melbourne.