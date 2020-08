Grindeanu spune ca va demisiona din fruntea ANCOM dupa ce memorandumul privind tehnologia 5G va intra in dezbatere parlamentara

Grindeanu a revenit recent in Partidul Social Democrat, in functia de prim-vicepresedinte. Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, daca va demisiona de la ANCOM, el a raspuns: "Din momentul in care am intrat in incompatibilitate (...) odata cu revenirea in PSD , conform legii am 90 de zile in care sa aleg si sa ies din incompatibilitate. Va spun cat se poate de transant ca alegerea am facut-o. Deci, in luna septembrie, nu astept cele 90 de zile, voi demisiona de la ANCOM".Privind acest termen, el a mentionat memorandumul Romania-SUA semnat in vara anului trecut."De ce consider ca mai trebuie sa stau doua-trei saptamani? Pentru ca in acest moment se afla in dezbatere publica, in transparenta decizionala, proiectul de lege pentru transpunerea memorandumului cu Statele Unite, semnat in vara anului trecut, in legislatia din Romania. Acest lucru mi-l doresc sa intre pe fagasul normal. S-a lucrat foarte mult, au fost foarte multe discutii la nivel ministerial. Cred ca in urmatoarele doua-trei saptamani intra acest proiect in dezbatere parlamentara, intr-o forma care transpune cat se poate de clar memorandumul semnat in vara anului trecut intre Guvernul Statelor Unite si Romania".Grindeanu a spus ca este "sustinator total" al respectivului memorandum."Pozitia mea e cat se poate de clara si v-o transmit inca o data: sustin total transpunerea memorandumului cu Statele Unite, fara niciun fel de nuante, semnat anul trecut intre noi, Guvernul Romaniei, Romania, pana la urma, si Statele Unite ale Americii. E un memorandum care in saptamanile viitoare isi va gasi transpunere in legislatie, pentru ca memorandumul nu tine loc de lege", a afirmat el.