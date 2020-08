Groapa de gunoi de la Chiajna, declarata partial ilegala. Sentinta Tribunalului Bucuresti

"Noi, cei care luptam si in instanta pentru dreptul de a respira un aer curat in Bucuresti - Asociatia 21% Oxigen, Asociatia pentru Natura si Protejarea Mediului, Politia Locala a Sectorului 1 si Sectorul 1 prin primar -, am primit astazi o... gura de oxigen din partea justitiei. Azi, instanta a decis anularea in parte a Autorizatiei Integrate de Mediu emisa pentru Iridex", arata edilul, intr-o postare pe Facebook De asemenea, avocatul Dumitru Dobrev, care a reprezentat Asociatia Oxigen 21% si Asociatia pentru Natura si Protejarea Mediului in procesul contra operatorului gropii de gunoi de la Chiajna-Rudeni, firma Iridex, precizeaza ca Tribunalul Bucuresti anuleaza in parte autorizatia integrata de mediu pentru ultimele doua compartimente functionale ale gropii de gunoi de la Chiajna-Rudeni."Tribunalul Bucuresti a decis: groapa de gunoi de la Chiajna este ilegala! Din martie 2018, am reprezentat ca avocat Asociatia Oxigen 21% si Asociatia pentru Natura si Protejarea Mediului in procesul contra operatorului gropii de gunoi de la Chiajna-Rudeni, firma Iridex, unul dintre cei mai mari operatori de deseuri din Romania, si contra Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti. Astazi, Tribunalul Bucuresti a dat solutia in acest proces , care este una fara precedent in Romania: Anuleaza in parte autorizatia integrata de mediu, pentru ultimele doua compartimente functionale ale gropii de gunoi de la Chiajna-Rudeni", a aratat el, intr-o postare pe reteaua de socializare.Potrivit lui Dobrev, cele doua asociatii pe care le-a reprezentat, alaturi de Primaria Sectorului 1 si Politia Locala Sector 1, au atacat Autorizatia Integrata de Mediu, emisa de Agentia de Protectia Mediului Bucuresti."Primaria si politia au chemat Iridex si APM in judecata in urma repetatelor plangeri a mii de cetateni din Bucuresti, a caror viata e afectata de mirosurile pestilentiale de la aceasta groapa de gunoi. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Salut decizia Tribunalului, care va face istorie in lupta pentru mediu in Romania. Cetatenii au dreptul la un mediu curat, iar institutiile care au ca scop protectia mediului trebuie sa-si merite numele", a mentionat el.Potrivit solutiei publicate pe pagina Tribunalului Bucuresti: "Admite in parte actiunile conexate. Admite in parte cererea de interventie principala formulata de Asociatia 21% Oxigen. Anuleaza in parte Decizia nr. 11239/15.12.2017 in ceea ce priveste Compartimentele C6-C7 (7' si 7'). Anuleaza in parte Autorizatia Integrata de Mediu nr. 15/14.02.2018 in ceea ce priveste Compartimentele C6-C7 (7' si 7'). Admite in parte cererea de interventie accesorie formulata de Asociatia pentru Natura si Protejarea Mediului in interesul reclamantului Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti. Compenseaza cheltuielile de judecata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal".