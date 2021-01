Grupare care falsifica bani, destructurata de politisti. Ce s-a descoperit in urma perchezitiilor

Cele 13 perchezitii domiciliare au fost efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, in judetele Sibiu, Alba, Arad si Bacau."Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada octombrie-decembrie 2020, trei barbati, cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, ar fi pus in circulatie mai multe bancnote de euro, in cupiuri de 20, 50 si 100, susceptibile a fi contrafacute. Cei in cauza s-ar fi deplasat in tara, unde ar fi achizitionat telefoane mobile de fabricatie recenta, cu valoare insemnata, oferite spre vanzare prin platforme electronice. Dupa realizarea achizitiilor, plasatorii ar fi revandut bunurile", se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges.Conform sursei citate, in urma perchezitiilor au fost descoperite si ridicate mai multe telefoane mobile care au facut obiectul achizitiilor efectuate cu scopul plasarii de moneda falsa, un pistol neletal supus autorizarii, dar si alte obiecte si inscrisuri cu valoare probatorie.Dupa finalizarea descinderilor, trei mandate de aducere vor fi puse in executare.IPJ Arges precizeaza ca ofiterii BCCO Pitesti au beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana. La actiune au participat politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din judetele Alba, Arad, Bacau, Neamt, Sibiu si Valcea, precum si luptatori din cadrul serviciilor pentru actiuni speciale Alba, Arad, Bacau si Neamt.CITESTE SI: