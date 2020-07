Caz cutremurator in Mures: Povestea copiilor obligati sa cerseasca pentru a achita datoriile pe care parintii le aveau la camatari

Camatarii sechestrau alocatiile copiilor

Cum actiona gruparea din Ungheni

Santajul

Anchetatorii au stabilit ca, incepand cu anul 2015, pe raza orasului Ungheni, judetul Mures, un barbat si concubina lui, au inceput sa desfasoare activitati de acordare de imprumuturi cu dobanda, initial catorva membri ai comunitatii, ulterior extinzandu-se la aproape toata localitatea, activitate devenita din ce in ce mai organizata si din care obtineau venituri impresionante."Astfel, cei doi concubini au inceput sa ofere ajutor banesc vecinilor si persoanelor foarte sarace din cadrul comunitatii, percepand initial dobanzi intre 35-50% din suma imprumutata, fiind vorba despre sume de la cateva zeci de lei pana la 100 lei", se arata intr-un comunicat DIICOT Potrivit surselor judiciare, la inceput, aceste sume le erau restituite in termen de o luna de zile, de cele mai multe ori, la data la care persoanele cu venituri mici din acea comunitate primeau banii cu titlu de alocatii pentru copii, ajutoare de la primarie si alte indemnizatii de acest gen.In timp, cei doi concubini si-au modificat regulile de acordare a acestor imprumuturi in asa fel incat castigul lor sa fie cat mai rapid si in cuantum cat mai mare.Cei trei camatari aveau roluri bine stabilite in cadrul gruparii lor.Barbatul familiei se ocupa de oferirea acestui gen de "ajutor" persoanelor cu venituri foarte mici pe care le atragea in astfel de intelegeri, oferindu-le imprumuturi cu dobanda variabila, in functie de persoana si de suma imprumutata, respectiv dobanzi cuprinse intre 35% si 100% din suma imprumutata, pe un termen de o luna de zile.Victimele erau chemate la domiciliul acestuia, unde se stabileau conditiile imprumutului si se inmanau banii, dupa care concubina sa, singura care avea educatia scolara necesara, nota intr-un caiet de datorii, persoana imprumutata, suma data, dobanda aferenta si perioada imprumutului."Ulterior, la data scadenta sau inainte de aceasta data, cei doi inculpati atentionau persoanele imprumutate ca trebuie sa le restituie atat banii, cat si dobanda, iar in cazul in care datornicii spuneau ca nu dispun de sumele respective, interveneau amenintarile cu aplicarea unor corectii fizice sau cu dublarea sumei datorate. In cazul in care nu restituiau banii, amenintarile erau uneori puse in practica cu ajutorul nepotului lor sau a altor rude.Imprumuturile acordate au devenit atat de impovaratoare pentru unele dintre victime , incat acestea nu reuseau sa le mai restituie, iar la fiecare termen depasit, cei doi concubini dublau suma datorata", mai arata DIICOT.Astfel, inculpatii ajungeau sa apeleze la santaj pentru a-si recupera banii imprumutati si castigul scontat, in sensul ca cereau datornicilor, de obicei sub amenintare, sa mearga cu ei la un notar si sa le cedeze toate veniturile obtinute cu titlu de alocatie pentru copii, ajutor pentru persoane sarace sau alte asemenea indemnizatii primite de la stat, pe o perioada cuprinsa intre 12 - 18 luni.Suma castigata de catre inculpati ajungea sa fie si de 4 -10 ori mai mare decat suma ce o aveau de restituit datornicii care erau adusi intr-o stare de dependenta totala fata.Astfel, s-a ajuns la situatii in care persoanele vatamate si-au exploatat proprii copii, prin obligarea la practicarea cersetoriei de la varste foarte fragede, pentru obtinerea unor venituri din care sa traiasca intreaga familie, dar si pentru a acoperi datoriile catre membrii grupului infractional organizat.