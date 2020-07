Grupare de proxeneti constituita de o familie "respectabila" din Buzau, sparta de DIICOT si politie. Tinerele erau pacalite prin metoda "Lover Boy" apoi erau plasate in Spania, Germania si Marea Britanie

Cum actiona reteaua

Anchetatorii au descoperit ca gruparea era formata din 12 membri. Noua persoane au fost aduse la audieri la sediul DIICOT Buzau.Cei care se ocupau de intreaga afacere erau membrii aceleiasi familii din localitatea Merei: doi soti cu varste de aproximativ 60 de ani cei trei copii (doi barbati cu varste de 30 de ani si o fata de 25 de ani) dar si ginerele lor. Acestia reusisera sa faca totul in asa fel incat sa nu dea de banuit. Vecinii si cunosctintele sustinand ca toti membrii familiei erau persoane linistite au aratat surse judiciare pentru Ziare.com.Din cercetari s-a stabilit ca, in anul 2010 banuitii s-ar fi constituit intr-un grup structurat, cu scopul exploatarii sexuale a mai multor tinere. Astfel, acestia ar fi recrutat 18 tinere, dintre care 16 din Romania si doua din Bulgaria. Ulterior, tinerele ar fi practicat prostitutia in folosul banuitilor pe teritoriul Spaniei, Germaniei, Elvetiei si in Marea Britanie.Membrii grupului ar fi avut sarcini distincte in activitatea infractionala, prestabilite, cu rol de a recruta, de a determina tinerele sa practice prostitutia, de a selecta zonele si locatiile in vederea practicarii prostitutiei, de a transfera in Romania prin interpusi sumele de bani obtinute ilicit, respectiv de a investi banii prin achizitii in tara.Pentru recrutare a fost utilizata metoda "lover boy", ce consta in manifestarea fatarnica de sentimente de afectiune insotita de promisiunea intemeierii unei familii, promisiune materializata in unele cazuri prin incheierea formala de casatorii, deziderat ce este conditionat de acumularea prealabila de importante si aparent facile venituri materiale ce nu pot fi obtinute in alt mod decat acela al practicarii prostitutiei de catre tanara in cauza.Tinerele erau cazate in apartamente inchiriate ori in cluburile unde practicau prostitutia si erau in permanenta supravegheate de membrii gruparii.Banii obtinuti din prostitutie ajungeau la proxeneti prin mai multe metode:- colectare personala de catre proxeneti in situatia in care acestia se aflau in statele in care fetele practicau prostitutia;- sumele de bani erau transmise proxenetilor aflati in Romania, de catre tinerele in cauza ori alte persoane interpuse, prin sisteme de transfer monetar rapid, pe numele acestora ori pe numele unor persoane interpuse;- tinerele strangeau sumele de bani obtinute din prostitutie, dupa care, reveneau periodic in Romania si le predau proxenetilor;Odata intrati in posesia sumelor de bani provenite din prostitutie, proxenetii i-au investit in afaceri, imobile ori autoturisme de lux, bunuri ce erau achizitionate pe numele lor ori pe numele altor persoane si revandute ulterior, urmarindu-se, astfel, ascunderea sau disimularea originii ilicite a acestor bunuri, ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, dispozitiei, circulatiei sau a proprietatii bunurilor.In urma perchezitiilor, au fost ridicate inscrisuri, sumele de 21.900 de lei si 7.690 de euro si medii de stocare.Pentru a-i prinde pe suspecti, autoritatile din Romania au cooperat cu autoritatile politienesti din Spania, Germania si Marea Britanie.