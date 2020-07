Grupare specializata in traficul de migranti, dezmembrata in vestul Greciei

Gruparea aducea migranti dinspre Grecia in Europa Occidentala, via Italia.Politistii greci au arestat sase membri ai gruparii respective si 23 de migranti. Ei au urmarit presupusi traficanti de fiinte umane, care cumparasera ambarcatiuni in vestul Greciei, acestea fiind aduse ulterior in Corfu.Alti membri ai gruparii infractionale au transportat migrantii de la Atena in Corfu.Fiecare migrant platise cate 5.500 de euro pentru a ajunge in Italia.Migrantii ilegali tranziteaza des porturile grecesti Igumenita si Patras in drumul lor dinspre Turcia spre Italia intrucat zilnic pleaca feriboturi catre orasele italiene Brindisi, Bari, Ancona, Venetia si Trieste.In Grecia se afla in prezent 100.000 de migranti si solicitanti de azil, multi dintre ei sperand sa-si continue calatoria catre vestul Europei.