Grupul BURSA, un nou eveniment dedicat agriculturii romanesti. Cum sa se descurce fermierii in timpul pandemiei de COVID-19, printre teme

Printre temele de interes propuse spre dezbatere se regasesc: planul de rezilienta si recuperare - sprijin pentru fermierii afectati de criza economica generata de pandemia Covid-19; MFF 2021-2027 - o oportunitate pentru dezvoltarea agriculturii ecologice; Politica Agricola Comuna, intre deziderate si normele impuse de Bruxelles. Inechitatea alocarii subventiilor agricole pentru fermierii din interiorul Uniunii Europene; impactul Green Deal asupra finantarii agriculturii si asupra activitatii din acest domeniu; agricultura sub asediul schimbarilor climatice. Masuri pentru combaterea sau reducerea efectelor acestora; lipsa fortei de munca - o problema acuta pentru fermieri; surse alternative de finantare pentru fermierii mici si medii. Cum facem bancabile IMM-urile din domeniul agricol? agricultura - beneficiara sau nu a IMM Invest? asigurarile in domeniul agricol - un sprijin sau o povara pentru fermieri? Polite, riscuri asigurate, fenomene asigurate; dDigitalizarea si tehnologizarea agriculturii; metode de finantare a agriculturii.Evenimentul va putea fi urmarit, in direct, pe site-ul www.bursa.ro , contul de Facebook Ziarul BURSA si pe canalul de YouTube Ziarul BURSA unde asteptam, in sectiunea de comentarii, intrebarile dumneavoastra adresate vorbitorilor prezenti.Mai multe informatii sunt disponibile aici