Grupul civic Reset Iasi ii cere premierului sa-l demita pe ministrul Transporturilor Lucian Bode, dupa accidentul in care a fost implicat

Grupul civic sustine ca acest accident aminteste de accidentul provocat in octombrie 2015 de un alt ministru, Gabriel Oprea "Atunci, un politist si-a pierdut viata pentru a deschide calea autoturismului in care se afla demnitarul.Putin a lipsit ca accidentul de acum cateva zile sa aiba aceleasi urmari tragice. Ca si atunci, nimeni nu a putut sa explice care era urgenta sau in ce misiune speciala se afla demnitarul", scrie Reset Iasi pe pagina de Facebook Reprezentantii Grupului mai adauga faptul ca au adresat o scrisoare deschisa premierului Orban prin care ii solicita sa-l demita pe ministrul Bode.