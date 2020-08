Grupul Electrica majoreaza cu 20,1 milioane lei investitiile consolidate destinate Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud

"In cadrul sedintei din data de 13 august 2020, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat suplimentarea Planului de Investitii consolidat (CAPEX plan) al Grupului Electrica pentru anul 2020, de la valoarea totala de 678,2 milioane lei (aprobata in data de 26 februarie 2020) pana la valoarea totala de 698,3 milioane lei. Suplimentarea in valoare totala de 20,1 milioane lei corespunde majorarii planului financiar anual 2020 in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual de investitii anual) Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA, de la 177 milioane lei la 197,1 milioane lei", arata Electrica intr-un raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice.Grupul Electrica ofera servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori si are o arie de cuprindere nationala - cu organizare in trei zone pentru distributia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, si pe cuprinsul intregii tari pentru furnizarea energiei electrice si pentru intretinere si servicii energetice.Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra. Electrica este singura companie romaneasca listata din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice din Romania.