Mai multe grupuri de afaceri din SUA le-au cerut americanilor sa astepte cu rabdare numararea voturilor

Liderii Camerei de Comert, ai AFL-CIO, cea mai mare federatie a muncii din SUA, Asociatiei Nationale Evenghelice si Retelei Nationale a Clericilor Afro-Americani au anuntat intr-un comunicat comun ca violenta , intimidarea si alte tactici ar slabi tara."Alegerile libere si corecte sunt cele in care toti cei eligibili sa isi exprime votul o pot face, toate voturile sunt numarate in conformitate cu legea, iar poporul american, prin voturile sale, determina rezultatul", potrivit comunicatului.Rufus Yerxa, fost oficial guvernamental care conduce Consiliul National pentru Comert Exterior din SUA, care are 100 de membri, a afirmat ca ingrijorarile legate de numaratoarea voturilor si posibila excludere a voturilor a provocat preocupari in randul colegilor sai din alte democratii, intr-un moment in care politicile comerciale ale lui Trump i-au deranjat deja pe multi aliati."Am simtit multa ingrijorare la nivel mondial in legatura cu ceea ce se intampla aici. Le-am spus ca oficialii nostri insarcinati cu alegerile sunt functionari publici onesti, care isi fac treaba. Dar in lunga mea cariera nu am vazut niciodata ca democratia si domnia legii sa fie intr-un astfel de pericol", a spus acesta.Trump a facut din atacarea integritatii alegerilor o tema a campaniei sale, iar dupa alegeri a acuzat fara dovezi ca are loc o frauda si a anuntat ca vrea oprirea numararii voturilor.Jay Timmons, director general al Asociatiei Nationale a Manufacturierilor, a cerut unitate in tara puternic divizata."Producatorii manufacturieri din America sunt capabili sa elimine diviziunile respective si sa isi imbunatateasca comunitatile si cartierele. Asa cum am facut dupa fiecare alegeri in ultimul deceniu, producatorii manufacturieri vor fi parte a solutiei si vor progresa intr-o maniera constructiva, care nu lasa pe nimeni in urma", a scris acesta pe Twitter