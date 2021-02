Guvernul a aprobat forma finala a proiectului Legii bugetului de stat pentru 2021, cu avizul Consiliului Legislativ

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , liderul PNL , afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ, proiectul Legii bugetului de stat va fi transmis in Parlament cel mai probabil marti."Se stie ca a venit abia in cursul zilei de astazi avizul Consiliului Legislativ si, procedural, chiar daca nu exista o modificare a Legii bugetului de stat in urma avizului Consiliului Legislativ, trebuie adoptat bugetul in urma avizului Consiliului Legislativ. Cel mai probabil, Legea bugetului de stat si Legea asigurarilor sociale de stat vor fi trimise in cursul zilei de maine catre Parlament", preciza Orban, luni, la Parlament.Tot in sedinta de luni, Executivul a aprobat, printr-o hotarare, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin HG 1.850/2006, care permite plata salariilor restante minerilor de la CH Hunedoara care au protestat timp de mai multe zile prin blocarea in subteran la minele Lupeni si Lonea.Pe 19 februarie, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a avizat favorabil propunerile de buget pe anul 2021 pentru institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.