Proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie, avizat de Guvern

"A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie 2020", a precizat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, dupa sedinta Executivului.Prim-ministrul Ludovic Orban declara sambata trecuta, la Suceava, ca in sedinta din aceasta saptamana Guvernul va adopta proiectul de lege prin care se propune ca alegerile locale sa aiba loc pe data de 27 septembrie."Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungire a mandatelor (alesilor locali - n.r.), adoptata de Parlament, in sedinta de guvern de saptamana viitoare vom adopta proiectul de lege prin care vom propune data alegerilor - 27 septembrie - si, evident, o serie de alte masuri, dintre care unele masuri sunt legate si de o protectie a persoanelor implicate in procesul electoral", spunea Orban.El isi exprima convingerea ca pana pe 27 septembrie raspandirea noului coronavirus se va diminua si vor putea fi organizate alegeri locale. "Obiectivul nostru este sa reducem nivelul de raspandire. (...) La nivelul actual de raspandire, cu siguranta da (se vor organiza alegeri la data stabilita - n.r.). Dar am convingerea ca pana pe 27 septembrie lucrurile se vor imbunatati semnificativ", arata el.Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora, care prevede ca alegerile locale se vor desfasura pe 27 septembrie.