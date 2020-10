Guvernul a suplimentat bugetul Ministerul Sanatatii cu 570 de milioane de lei. Cati bani sunt alocati pentru realizarea de teste PCR

La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de joi seara, Hotararea de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.Prin acest act normativ se aloca, suplimentar, Ministerului Sanatatii, suma de 570.000 mii lei, fondurile fiind repartizate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2020."Din aceasta suma, cea mai mare parte, peste 400 de milioane de lei, va fi utilizata pentru a se asigura continuitatea derularii unor activitati prioritare din cadrul programelor nationale de sanatate, ca de exemplu: asigurarea testarii de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2, realizarea activitatilor de limitare a raspandirii infectiei SARS - CoV2 la nivelul directiilor de sanatate publica, acordarea tratamentului antiretroviral pentru bolnavii cu infectie HIV/SIDA, continuarea vaccinarii antigripale a persoanelor din grupele la risc de a contracta gripa sau de a dezvolta complicatii ale acesteia, realizarea activitatilor necesare pentru asigurarea colectarii si testarii sangelui si produselor sanguine, realizarea activitatilor de transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.