Guvernul american finanteaza o companie cu 1,6 miliarde de dolari pentru un vaccin contra COVID-19

Primele 100 de milioane de doze vor ajunge in Statele Unite daca vaccinul isi dovedeste eficacitatea, transmit AFP si Reuters.Administratia Donald Trump a lansat operatiunea 'Warp Speed' pentru producerea a 300 milioane de doze de vaccin pana in ianuarie 2021, cu care sa fie imunizati cu prioritate cetatenii americani.Spre deosebire de Uniunea Europeana si de alte tari, Statele Unite actioneaza pe cont propriu si nu participa la strangerile de fonduri internationale.Guvernul american a investit miliarde de dolari in proiectele concurente ale mai multor companii de biotehnologie si laboratoare, bazate pe tehnologii diferite, pentru a finanta teste clinice si, in paralel, construirea de unitati de fabricatie la scara mare.Din acest demers face parte si achizitia a 92% din productia de pana in septembrie de antiviral remdesivir, primul medicament cu o relativa eficacitate dovedita in cazul bolnavilor de COVID-19.'Operatiunea Warp Speed creeaza un portofoliu de vaccinuri pentru a creste sansele sa avem cel putin un vaccin sigur si eficace inca de la sfarsitul anului', a declarat ministrul sanatatii, Alex Azar.Finantarea acordata Novavax de Ministerul Sanatatii si de Pentagon ar urma sa garanteze fabricarea a 100 milioane de doze la sfarsitul anului, pentru teste clinice si, eventual, pentru o campanie de vaccinare in caz de omologare.Novavax a inceput testele clinice pe 130 de persoane in Australia in luna mai, dar rezultatele nu sunt cunoscute deocamdata.Potrivit unui comunicat, compania va lansa faza a 3-a a testului (ultima si cea mai mare) la toamna, cu pana la 30.000 de participanti. Proiectul sau de vaccin este denumit NVX-CoV2373.SUA au investit deja peste 2 miliarde de dolari in proiectele de vaccinuri ale Johnson & Johnson (456 milioane), Moderna (483 milioane) si AstraZeneca (1,2 miliarde, in parteneriat cu Oxford), ultimele doua fiind cele mai avansate.Operatiunea 'Warp Speed' a selectat initial 14 proiecte, din care au ramas sapte (lista completa nu este publica).Marti, Washingtonul a mai acordat 450 milioane de dolari companiei Regeneron pentru tratamentul sau experimental (REGN-COV2) impotriva COVID-19, in curs de testare atat pe bolnavi (in SUA, Brazilia, Mexic si Chile), cat si pe persoane neinfectate, dar expuse recent la coronavirus (in SUA). Primele rezultate ar putea fi anuntate in cursul verii.