Guvernul are miercuri spre aprobare ordonanta de urgenta care modifica programul "O familie, o casa"

Beneficiarii sunt persoane fizice care nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul/sotia nicio locuinta sau detin una mai mica de 50 mp.Valoarea creditului este de maxim 140.000 euro pentru locuintele noi, receptionate sau consolidate in ultimii 5 ani, garantat de stat in procent de 60% din valoarea creditului, exclusiv accesoriile, reprezentand maxim 85% din pretul de achizitie al locuintei. Un plafon de maxim 70.000 euro este acordat pentru celelalte categorii de locuinte, garantat de stat in procent de 50% din valoarea creditului, exclusiv accesoriile, reprezentand maxim 95% din pretul de achizitie al locuintei."Valoarea creditului destinat achizitiei unei locuinte care se incadreaza in categoria prevazuta la alin. (1^2) si (1^3) este de maximum 140.000 EUR, echivalent lei, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentand maximum 85% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei. Creditul acordat unui beneficiar pentru achizitia celorlalte categorii de locuinte este in valoare maxima de 70.000 EUR, echivalent lei, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentand 4 maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei", arata proiectul de OUG.Executivul are spre adoptare miercuri si proiectul de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje."Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program pentru finantarile de tip leasing destinate achizitionarii prin intermediul finantatorilor de bunuri mobile noi si/sau second hand, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, astfel:a) in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei in cadrul unei operatiuni de leasing financiar;b) in procent de maximum 60% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financiar;", potrivit proiectului de ordonanta de urgenta.Un alt proiect de ordonanta de urgenta prevede completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea de membru a Romaniei in cadrul Fundatiei Europene pentru Tineret.De asemenea, Guvernul are in discutie si aprobare si proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si pentru abrogarea art. IV alin. (2) si V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea si completarea art. 15 din ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea unor acte normative.Totodata, Executivul are inscrisa pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice.Pe ordinea de zi figureaza si 11 proiecte de hotarare de Guvern, precum si doua memorandumuri.