Guvernul maghiar a finantat, cu 1 milion de euro, un patinoar acoperit in Mures. Primar: "S-a construit in cateva luni. De dotare, tot ei s-au ocupat"

Novak: Multumesc guvernului maghiar

Tanczos Barna: Un nou inceput pentru sporturile pe gheata

"In Targu Mures, de peste 10 ani, se construieste acel teren de hochei acoperit, si nu e gata, iar acest teren s-a construit in doar cateva luni. Este o investitie a Guvernului Ungariei, de peste 1 milion de euro, si tot ce a insemnat dotare, tot ei s-au ocupat. Au gasit aici multi parteneri, inclusiv Academia de Hochei si Asociatia LIDER, Valea Superioara a Muresului, din care fac parte 5 primarii, printre care Primaria Sangeorgiu de Mures", a declarat primarul comunei Sangeorgiu de Mures, Sofalvi Szabolcs.Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a fost si el prezent la eveniment "In numele MTS vreau sa multumesc Guvernului maghiar pentru aceasta investitie in copiii unei generatii viitoare care pot sa devina campioni. Nu am avut aceasta sansa acum 30 de ani, ne antrenam pe un frig de minus 20 de grade, de la ora 6 dimineata, trei antrenamente pe zi", a declarat Novak, in cadrul festivitatii de inaugurare a patinoarului.Ministrul a aratat ca se lucreaza la o strategie care va cere performanta de la cluburile si de la antrenorii finantati de minister, fiindca fiecare copil trebuie sprijinit in visurile sale de a ajunge un sportiv de performanta."Nu putem sa ne batem joc de viata si de visurile copiilor, trebuie sa avem cei mai buni antrenori, trebuie sa avem cei mai buni manageri si noi trebuie sa fim cei mai buni, pentru ca atunci cand concuram la Olimpiada, la Campionatele Mondiale , concuram cu cei mai buni. Acolo nu conteaza cine ti-a fost antrenorul, cine a fost ministru al Sportului, trebuie sa-i sprijinim pe acesti copii, trebuie sa ii sprijinim in visurile lor", a afirmat Eduard Novak.Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, in calitate de presedinte al Fundatiei Mens Sana, care finanteaza Academia de Hochei, a aratat ca patinoarul de la Sangeorgiu de Mures este o baza de plecare pentru sportul juvenil si pentru sportul de masa. ''Sunt presedintele unei fundatii care, din 2016, a construit infrastructura pentru hochei, pentru sporturile pe gheata. Este al patrulea patinoar pe care il facem in Tinutul Secuiesc - avem patinoare la Sfantul Gheorghe, la Miercurea Ciuc, la Gheorgheni si acum la Sangeorgiu de Mures. Este o investitie pe care am realizat-o in proportie de 90% din banii Guvernului Ungariei, a venit alaturi de noi Consiliul Judetean (Mures - n.r.) si Asociatia LIDER, impreuna am realizat aceasta infrastructura, exploatarea se va face din banii comunitatii locale, prin CJ Mures si din localitatile din aceasta regiune. Este un nou inceput pentru sporturile pe gheata, hochei, patinaj artistic sau pentru short track", a mentionat Tanczos Barna.La inaugurarea patinoarului Academiei de Hochei "Szekelyfoldi Jegkorong Akademia" au mai participat Potapi Arpad Janos, secretar de stat in Cabinetul premierului Ungariei, Peter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures.