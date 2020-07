Guvernul discuta majorarea alocatiilor pentru copii cu 20% de la 1 septembrie

"Ministerul Muncii va prezenta astazi proiectul de OUG care prevede in mod expres dublarea alocatiilor pentru copii, 300 de lei pentru copii intre 2 si 6 ani si 600 de lei intre 0 si 18 ani pentru cei cu dizabilitati. Crestere de 20% de la 1 septembrie, iar apoi etapizat", a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern Violeta Alexandru , ministurul Muncii.Aceasta a explicat ca alocatiile vor mai creste de doua ori in 2021, ia 1 ianuarie si 1 iulie, cu cate 20%, la fel si in 2022."Deci, alocatia dublata va fi la data de 1 iulie 2022. Am vazut prognozele si putem avea resurse pe ritmul de crestere a alocatiilor", a afirmat, la randul sau, premierul Ludovic Orban