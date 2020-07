Guvernul, discutie cu reprezentanti ai domeniului culturii scrise. O noua finantare de un sfert de milion de euro

Participantii la dezbatere au prezentat situatia actuala grea in care se afla scriitorii si editurile si au propus mai multe solutii de redresare a domeniului cu ajutor din partea Guvernului, precizeaza News.ro.Ministerul Culturii a mentionat actiunile de sprijin realizate pana acum, dar si cateva noi masuri aflate in lucru.MC acorda sprijin financiar nerambursabil pentru editarea revistelor si publicatiilor culturale, in baza Legii nr. 136/2015 pentru finantarea revistelor de cultura reprezentative din Romania. Aceste finantari sunt acordate distinct pentru revistele uniunilor de creatori din Romania, membre ale Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori (ANUC), respectiv pentru cele propuse de alte persoane juridice.In perioada ianuarie-aprilie 2020, au fost semnate contracte cu membrii ANUC, in valoare de 1 milion de euro, iar intr-o saptamana urmeaza sa fie definitivate normele metodologice pentru apelul de proiecte destinate revistelor si altor publicatii culturale, altele decat cele propuse de uniunile de creatori din Romania, membre ANUC. Bugetul pentru aceasta linie de finantare este de aproximativ 250.000 de euro.In ceea ce priveste proiecte editoriale finantate prin Administratia Fondului Cultural National (AFCN), pentru care Ministerul Culturii a acordat anul acesta o subventie de 800.000 de lei, acestea vor beneficia de o clarificare a procedurii de finantare.In sedinta de guvern de saptamana trecuta, Guvernul a adoptat o noua Ordonanta de Guvern de a modifica si completa OG nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale. Astfel, va putea fi finantata editarea de carti, reviste si alte publicatii, cu caracter cultural, literar-artistic sau tehnico-stiintific, pe orice fel de suport, din bugetul Fondului Cultural National.Ministerul Culturii a lansat in urma cu cateva saptamani campania #citesteromaneste, de promovare a autorilor romani.La dezbatere au participat, intre altii, Mihai Mitrica, director executiv Asociatia Editorilor din Romania, Ioan Cristescu, manager Muzeul National al Literaturii Romane, si scriitorul Florin Iaru.La finalul discutiilor, premierul Ludovic Orban a declarat ca vor fi analizate solicitarile formulate, in limita posibilitatii de interventie din partea Guvernului, si a dat asigurari ca va ramane in contact cu reprezentantii scriitorilor, editurilor si librariilor, inclusiv pentru identificarea de modalitati creative de stimulare a consumului de carte in Romania.