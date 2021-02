Guvernul urmeaza sa aprobe exproprierea a 1.728 de imobile private, aflate pe coridorul autostrazii de centura Bucuresti

Astfel, va fi decisa exproprierea tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada de centura Bucuresti", sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localitatilor Sabareni din judetul Giurgiu, Dragomiresti Vale, Buftea, Mogosoaia, Balotesti, Tunari, Dascalu, Stefanestii de Jos, Ganeasa, Pantelimon si Cernica, din judetul Ilfov."Pentru prezentul proiect de act normativ este necesara suma de 69.140 mii lei, pentru un numar de 1.728 imobile, in suprafata totala de 2.611.715,00 mp teren, avand imprejmuiri si constructii edificate pe acesta", se spune in nota de fundamentare a actului normativ. In sedinta de Guvern va fi aprobat si un alt proiect de hotarare pentru completarea HG 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producatorii din sectorul vitivinicol in perioada 2019-2023."Prezentul proiect de act normativ propune crearea cadrului juridic necesar armonizarii legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene in sectorul vitivinicol, iar adoptarea acestuia raspunde obiectivului Programului National de Sprijin in Sectorul Vitivinicol 2019-2023 respectiv punerea in aplicare a masurilor de sprijin eligibile din cadrul acestuia.Romania va inainta Comisiei Europene Programul National de Sprijin in sectorul vitivinicol 2019 - 2023, in cadrul caruia va fi revizuit tabloul financiar al acestuia, care cuprinde alocarea valorilor estimative pentru masurile eligibile de sprijin notificate, cu incadrare in limita bugetara de 45,844 milioane euro anual, stabilita prin Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European si al Consiliului", se spune in nota de fundamentare a proiectului. Pe agenda sedintei figureaza si un memorandum avand ca tema aprobarea participarii Romaniei in calitate de Observator Fondator la Consortiul European pentru Infrastructura de Cercetare -Extreme Light Infrastructure-ELI-ERIC.