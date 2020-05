Guvernul s-a sucit: In starea de alerta, nu mai poti avea 16 persoane la nunta si inmormantare

Ziare.

com

Romania a intrat, din 15 mai, in stare de alerta, instituita joi noapte printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU).Azi, Executivul s-a reunit in sedinta si a adoptat "hotararea privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19".Astfel, in perioada starii de alerta, la evenimentele private (nunti, inmormantari) nu pot participa mai mult de 8 persoane. Anterior, Guvernul stabilise ca se pot organiza evenimente cu participarea a cel mult 16 persoane.In Anexa 3 din hotarare, la punctul 6, se arata ca "".O alta modificare prevede ca, pentru deplasarea la serviciu, in afara localitatii, se poate folosi adeverinta de la angajator sau legitimatia de serviciu."La solicitarea personalului institutiilor abilitate cu exercitarea controlului respectarii interdictiei prevazute la pct. 2,cu privire la motivul deplasarii, completata in prealabil", se arata in document.Ludovic Orban a convocat pentru luni dimineata Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dar si Guvernul, pentru a urma procedurile legale in vederea instituirii starii de alerta."Odata cu adoptarea hotararii de guvern, continuam practic starea de la alerta instituita prin hotararea CNSU, dar, ca sa am o exprimare plastica, trecem de la stare de alerta, la stare de alerta maxima, pentru ca legea ne ofera toate parghiile si instrumentele pentru a asigura respectarea regulilor pentru a proteja sanatatea si viata oamenilor", a spus premierul la inceputul sedintei Executivului, in care a fost adoptata o HG ce prevede masurile impuse in starea de alerta.HG va fi transmisa Parlamentului pentru a incuviinta starea de alerta si toate masurile care se impun, a mai precizat Orban.