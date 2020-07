Guvernul sprijina reducerea cu pana la 50% a timpului de lucru al salariatilor care lucreaza la firmele afectate de pandemie

Aceasta masura se va aplica pana la 31 decembrie 2020, iar Impactul bugetar pentru toate masurile din pachet este estimat la 2,5 miliarde de lei."Un nou pachet de masuri pe care l-am discutat in sedinta de azi este un pachet de masuri care se adreseaza angajatilor si angajatorilor care se confrunta cu situatii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri. Sunt oameni care isi continua activitatea, care se confrunta cu dificultati, dar care sunt determinati sa mearga mai departe si le multumim pentru acest lucru. In acest context in care inca economia isi revine treptat, dar nu este la nivelul pe care il avea - cum este si de asteptat - inaintea starii de urgenta, Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta de Urgenta care se refera la urmatoarele aspecte: in primul rand sprijina angajatorii care sunt in situatia de a flexibiliza programul de munca al angajatilor, in sensul in care ii sprijina pe angajatori sa poata face acest lucru cu un aport din partea statului. E vorba despre reducerea timpului de lucru cu pana la 50% din acesta, iar statul urmeaza sa plateasca diferenta fata de salariul de baza brut prevazut in contractul de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv lucrate", a spus Alexandru.Aceasta a precizat ca maximul in care se poate reduce din activitatea unei persoane este 50% din contractul de munca."Sumele se platesc prin sistem de rambursare, prin acelasi mecanism pe care l-am folosit si cu prilejul somajului tehnic, adica prin Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca", a subliniat ministrul.Potrivit sursei citate, reducerea timpului de lucru se va face doar pe baza informarii si consultarii sindicatelor, respectiv a salariatilor, in cazul in care nu exista sindicat in respectiva unitate, si se poate face doar pentru cel putin 5 zile lucratoare cu anuntarea salariatului cu 5 zile anterior producerii acestei decizii."Sunt cateva conditii pe care le-am stabilit in proiectul de Ordonanta pentru ca angajatorii sa poata accesa aceasta masura. In primul rand, cel putin 10% din salariati vor trebui sa fie in situatia reducerii programului de lucru, iar cifra de afaceri din luna anterioara sau din luna dinaintea lunii anterioare trebuie sa fie scazuta cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. Cu alte cuvinte, am pus o conditie, atat pentru scaderea cifrei de afaceri la nivelul unitatii respective, cat si la nivelul numarului de salariati. Masura pe care Guvernul Ludovic Orban a luat-o pentru cei care vor intra in program flexibil de lucru si care inseamna, repet, reducerea timpului de lucru cu acoperirea a jumatate din salariu de catre angajator si cu diferenta de 75% de catre stat, se va aplica pana la 31 decembrie 2020", a subliniat ministrul.Seful de la Munca a aratat ca aceeasi masura se adreseaza si celor care lucreaza in regim independent, profesionistii, conform Codului Civil, cu un sprijin de 41,5% din castigul salarial mediu brut."Aceasta suma se adreseaza celor care lucreaza in regim independent. Plata se va face, ca si la somajul tehnic, prin Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, urmand ca masura sa fie aplicabila pana la finele acestui an. Masura se va aplica celor care au beneficiat de indemnizatie pe perioada somajului tehnic", a mentionat Violeta Alexandru.In plus, de sprijin vor beneficia si sezonierii, dar si zilierii."Ne adresam in continuare si altor categorii aflate in cautare de sprijin in aceasta perioada, cum ar fi cei care lucreaza in activitati sezoniere, prin contracte individuale de munca pe durata limitata. E vorba de acordarea unei sume care reprezinta 41,5% din castigul salarial al acestora, masura urmand sa fie aplicata pe o perioada de trei luni. Si pentru sezonieri, caci la ei ma refer, plata se va face in sistem de rambursare prin Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca in 10 zile de la depunerea cererii. Nu in ultimul rand, ne adresam si celor care care lucreaza ca zilieri in diverse domenii, acestora urmand a li se deconta prin intermediul angajatorilor un cuantum de 35% din remuneratia cuvenita pentru fiecare zi de lucru, timp de trei luni, pana la 31 decembrie 2020. Si in acest caz, platile se vor face prin Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala. Avem in vedere ca activitatea ANOFM si ANPIS sa se desfasoare rapid, asa cum ne-am straduit - si zic c-am reusit - si pentru somajul tehnic, in 10 zile de la depunerea cererii oamenii vor putea beneficia de acest nou tip sprijin pe care echipa guvernamentala intelege sa il investeasca in cei care muncesc in Romania", a subliniat oficialul.De asemenea, ministrul Muncii a anuntat ca Executivul va acorda, prin intermediul angajatorului, 2.500 de lei pentru fiecare salariat care a lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta."Nu in ultimul rand, pentru ca am observat o apetenta pentru activitatile desfasurate in regim in telemunca, si pentru ca ceea ce ne intereseaza este ca fiecare roman sa lucreze in mediul in care poate fi productiv, am introdus in Ordonanta de Urgenta o prevedere care se adreseaza celor care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta si pe care dorim sa-i incurajam, in masura in care fisa postului lor, activitatea lor se preteaza a se desfasura in afara spatiului clasic de lucru, printr-o suma de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat, urmand ca banii sa fie acordati o singura data pentru echipamente necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca. Suma se acorda angajatorilor pentru angajati, care ar fi trebuit sa fie in perioada starii de urgenta in aceasta activitate de telemunca pentru minim 15 zile", a sustinut Alexandru.Impactul bugetar pentru toate aceste masuri este estimat la 2,5 miliarde de lei."Estimam un impact bugetar pentru toate aceste masuri de 2,5 miliarde de lei si estimarea noastra, urmand sa fim constant atenti la ceea ce se va intampla in piata, este ca un numar de aproximativ 700.000 de persoane si profesionisti ar putea beneficia de aceasta noua masura. Suntem receptivi la toate semnalele pe care le-am primit. Aceasta masura privind munca flexibila - ca si toate celelalte - a fost gandita impreuna cu partenerii sociali, a fost o masura care tine cont de toate evolutiile care au loc pe piata muncii si de toate semnalele pe care le avem de la angajatori", a incheiat ministrul.