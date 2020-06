Guvernul urmeaza sa aprobe prelungirea starii de alerta

Ziare.

Anterior deciziei, va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, potrivit programului premierului anuntat de Biroul de presa al Guvernului.Premierul Ludovic Orban a declarat referitor la acest subiect, duminica, intr-un interviu la B1 Tv, ca decizia de prelungire a starii de alerta nu este "o decizie politica", ci una fundamentata in baza unor evaluari."Decizia de prelungire a starii de alerta, repet, nu este o decizie politica, este o decizie care este fundamentata de evaluari, de analize care sunt facute de specialisti, de epidemiologi si care considera indispensabila prelungirea pentru 30 de zile a starii de alerta, pentru ca starea de alerta iti da toate acele instrumente de care ai nevoie ca sa poti sa aplici regulile", a afirmat Orban.Intrebat ce se intampla daca PSD , majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta, seful Executivului a spus: "Inseamna ca nu va mai fi stare de alerta".Totodata, el a precizat ca ramane restrictionat "in general cam tot ce se desfasoara in spatii inchise si presupune prezenta unui numar mare de persoane si o durata de timp mare petrecuta". In aceasta categorie sunt incluse slujbele religioase in interior, spectacolele in spatii inchise si locurile din interiorul restaurantelor.Proiectul de act normativ privind prelungirea starii de alerta nu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de guvern afisata pe site-ul SGG.Pe agenda reuniunii guvernamentale, anuntata de Executiv, se afla, intre altele, un memorandum privind aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-media, tineretului si sportului.Totodata, Executivul urmeaza sa adopte si un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz care vizeaza punerea in acord a cadrului national cu Directivele europene in materie.