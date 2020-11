Serverele grupului Intact, atacate cibernetic. Hackerii au tintit reteaua si bazele de date ale companiei

Atacul ar fi avut loc in urma cu o saptamana, in 23 noiembrie, cand angajatii unor departamente si-au dat seama ca nu mai pot accesa serverele companiei. In plus, pe monitoare aparea un mesaj prin care si-au dat seama ca este vorba de o operatiune desfasurata de hackeri, potrivit paginademedia.ro Nu numai ca serverele nu au putut fi accesate, dar nici bazele de date, care contineau inclusiv date financiar-contabile. Reluarea accesului ar fi fost conditionata de plata unor sume colosale, fiind vorba chiar de sute de mii de euro, potrivit unor surse ale Paginademedia.ro.Problema s-ar fi rezolvat, iar bazele de date ar fi fost restabilite.Citeste si: Accident mortal intr-o comuna din Olt. O femeie a fost aruncata in afara masinii