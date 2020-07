Harghita: Dosar penal pe numele unui barbat la domiciliul caruia s-au gasit arme si trofee de cerb si caprior

Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Harghita a informat ca, in cursul zilei de joi, politistii au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara in comuna Cozmeni, la un imobil utilizat de barbatul de 37 de ani, care era banuit de multiple activitati infractionale."In timpul perchezitiei, politistii au identificat cinci trofee de cerb, doua trofee de caprior si o arma de tir sportiv cu aer comprimat, calibrul 5,5 mm, precum si 600 de proiectile aferente acesteia. De asemenea, au mai fost identificate si ridicate un arc si sase sageti compound si un arc si trei sageti confectionate artizanal, susceptibile a fi fost folosite pentru braconaj cinegetic. La aceeasi perchezitie, politistii au descoperit si o arma neletala de tip airsoft, calibrul 6 mm BB", se precizeaza in informarea IPJ Harghita.Potrivit sursei citate, toate bunurile au fost ridicate, pana la clarificarea situatiei juridice a acestora, iar barbatului i s-a intocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj cinegetic.