Harghita: Mai multi ursi au fost indepartati din Baile Tusnad. Unul a intrat intr-un magazin

Biroul de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita a informat ca, in ultimele 12, ore s-au primit patru apeluri la numarul de urgenta 112, care semnalau prezenta unor ursi in statiune.Primul apel anunta ca o ursoaica si trei pui ar fi intrat intr-un magazin din statiune. Din cele relatate de femeia care a sunat la numarul de urgenta, ursoaica a fost atrasa de alimentele din magazin.A fost trimis imediat in zona un echipaj de jandarmerie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil. Pana la sosirea acestuia, la fata locului a intervenit un jandarm montan din cadrul Postului Baile Tusnad, care a reusit indepartarea ursoaicei.La mai putin de o ora, a fost primit cel de-al doilea apel, un barbat anuntand despre prezenta unui urs in mijlocul statiunii. Si acesta a fost indepartat de echipajul de jandarmi aflat in zona.In acelasi timp, ursoaica a revenit in statiune si a incercat din nou sa intre in magazinul din localitate, fiind indepartata din nou.Aproape de miezul noptii a fost primit cel de-al treilea apel, de la o femeie care anunta prezenta unui urs la o ghena de gunoi, animalul fiind alungat inspre padure.Luni dimineata, in jurul orei 3,00, a fost primit al patrulea apel, prin care un barbat semnala prezenta unei ursoaice cu trei pui la usa garajului propriu din aceeasi statiune. Ursoaica a fost indepartata inspre padure.Echipajul de jandarmerie care a actionat a ramas in zona pentru a se asigura ca ursii nu mai revin.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.