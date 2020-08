Harghita: Un turist a sunat la 112 dupa ce o ursoaica i-a luat ghiozdanul

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Harghita, un tanar de 20 de ani din Brasov a sunat la 112 pentru a anunta ca un urs i-a luat rucsacul asezat jos pe iarba, la liziera padurii din apropierea Lacului Sfanta Ana. El a spus ca in rucsac avea actele si banii de vacanta."Un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad s-a deplasat de urgenta in zona, pentru a ajuta la gasirea si recuperarea bunurilor sustrase. Rucsacul rupt bucati a fost gasit la aproximativ 30 de metri de locul unde a spus tanarul ca l-a lasat, din acesta fiind sustras doar un corn, in mod sigur motivul pentru care ursoaica cu trei pui i-a luat rucsacul", se arata in comunicatul Jandarmeriei Harghita.Sursa citata a precizat ca langa rucsac se aflau actele si banii tanarului.Jandarmii reamintesc celor care aleg sa viziteze Lacul Sfanta Ana ca acesta este inconjurat de padure, acolo unde e, de altfel, si locul animalelor salbatice. Astfel, este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.