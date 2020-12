Tanara femeie care a salvat mii de vieti fara sa stie

Harietta Lacks a fost diagnosticata cu cancer de col uterin in 1951, la doar 31 de ani, la scurt timp dupa ce a dat nastere celui de al cincilea copil. In acele timpuri, multe spitale din Statele Unite ale Americii separau pacientii de culoare de cei albi, astfel ca existau putine optiuni pentru ea, in privinta tratamentului, atunci cand a inceput sa aiba simptome, potrivit bbc.com S-a dus la spitalul John Hopkins, din Baltimore, Maryland, deoarece era cel mai aproape de casa ei. Sectia in care a fost internata era pe acelasi hol cu biroul lui George Gey, un cercetator care increase sa creeze si sa mentina in viata celule umane, in laboratorul sau, de zeci de ani.In timp ce medicii incercau sa ii indeparteze tumora femeii, o mica proba de tesut a fost trimisa catre Gey fara ca ea sa stie.Pana atunci, incercarile lui de a creste celule umane au fost fara succes, dar acest lucru era pe cale sa se schimbe.La majoritatea oamenilor, un proces natural, numit senescenta, limiteaza durata de viata a celulelor. Procesul este legat de imbatranire. Pe masura ce celulele se divid si se inmultesc in timp, precizia ADN-ului, pentru fiecare replica, scade. Fiecare fir de ADN are la capat o protectie. Pe masura ce firele se scurteaza, protectia este distrusa, firele raman neprotejate, iar atunci apar mutatii. Aceste mutatii duc la cancer sau la alte boli asociate varstei. In mod normal, celulele umane se divid de circa 50 de ori inainte de a ajunge la senescenta.Celulele Hariettei Lacks erau diferite. Ele s-au impartit si replicat la nesfarsit, astfel ca, in scurt timp, oamenii de stiinta din intreaga lume primeau celulele lui Lacks pentru a face cercetari.Linia sa celulara, care a devenit cunoscuta sub numele de "HeLa", este cea mai utilizata linie celulara din medicina. Milioane de oameni ii datoreaza viata. Celulele ei au fost utilizate pentru primul vaccin antipoliomielitic, pentru medicamente impotriva cancerului si pentru fertilizarea in vitro.Ea nu a stiut niciodata ce a facut. Nu i-a fost cerut acordul si nici nu a fost informata ulterior. Totul a iesit la iveala abia 50 de ani mai tarziu, cand jurnalista Rebecca Skloot a cerut sa ii fie analizat AND-ul, pentru a descoperi de unde provine. Videoclipul in care Rebecca Skloot spune intreaga poveste a devenit foarte cunoscut.Citeste si: FOTO Cum arata palatul lui "El Capo" de Suceava, unde DNA a gasit ascunsi 600.000 de euro sub saltea