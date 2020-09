Harta alegerilor locale 2020. Lista cu toti candidatii la consiliile judetene si la primariile marilor orase din Romania

Alegeri locale 2020. Campania electorala, atipica

Alegeri locale 2020. Cat costa organizarea

Alegerilor locale pentru autoritatile administratiei publice din anul 2020 vor avea loc duminica, 27 septembrie 2020. In competitie s-au inscris peste 50 de formatiuni politice.Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2020 este de 18.983.127, cu 5.685 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 31 decembrie 2019 figurau in Registrul electoral 18.988.812 alegatori romani.Pentru prima data, campania electorala va fi una atipica si se va desfasura dupa anumite reguli de protectie sanitara, in contextul pandemiei de coronavirus Astfel, organizatorii evenimentelor electorale au obligatia de a lua mai multe masuri:- efectuarea triajului observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care intra/ sosesc in spatiul in care se desfasoara evenimentele/ intrunirile;- mentinerea distantei fizice de un metru intre participantii la evenimente/ intruniri, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa in usa;afisarea regulilor de acces si de protectie individuala in locuri vizibile in spatiile in care se desfasoara evenimentele/ intrunirile;- in cazul evenimentelor/ intrunirilor desfasurate in spatiu inchis, limitarea numarului participantilor la maximum 20 si a duratei acestora la maximum 2 ore;- in cazul evenimentelor/ intrunirilor desfasurate in aer liber, limitarea numarului participantilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana;- in cazul actiunilor desfasurate pe strada, limitarea numarului persoanelor care se deplaseaza in grup sau formeaza un grup la maximum 6;- in cazul actiunilor din usa in usa, limitarea numarului persoanelor care compun echipele la maximum 2;- aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.Totodata, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile in care se desfasoara evenimente/ intruniri in cadrul campaniei electorale, indiferent daca acestea se desfasoara intr-un spatiu inchis sau in aer liber, precum si cu ocazia interactiunii, pe strada sau in cazul actiunilor din usa in usa, intre cetateni si candidati/ echipele de campanie electorala ale acestora.In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa. Mijloacele folosite in campanie nu pot contraveni legii.Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.In campania electorala se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ura si intoleranta. Sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si invrajbire religioasa sau etnica, precum si ofensa publica adusa simbolurilor religioase.Primarii sunt obligati ca, pana la inceperea campaniei electorale, sa stabileasca locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar si de presedinte al consiliului judetean, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective.Totodata, pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afis electoral. Acesta nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura.Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.Mandatele actualilor alesi locali, care trebuiau sa expire in iunie, au fost prelungite. Decizia a fost luata avand in vedere ca, in contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale nu puteau fi organizate deoarece operatiunile preelectorale si electorale nu se puteau realiza fara riscuri majore la adresa sanatatii publice si fara incalcarea masurilor dispuse de autoritatile medicale."Mandatele aflate in curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 2020", prevede Legea 84/2020.Pentru organizarea alegerilor locale 2020, guvernul a alocat prin HG 578/2020 suma de 966.263.000 de lei. Cea mai mare parte din aceasta suma, aproape 865 de milioane de lei, revine Ministerului Afacerilor Interne, care, la randul sau, va distribui prefecturilor peste 776 de milioane de lei pentru organizarea sectiilor de vot si a procesului de vot in teritoriu.Vor mai primi bani, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, 60,4 milioane de lei (pentru infrastructura electronica necesara procesului de vot), Autoritatea Electorala Permanenta, 14 milioane de lei, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Nationala de Integritate si Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.Un capitol separat de chetluieli in acest an este alocat Ministerului Sanatatii, care va primi 19 milioane de lei pentru asigurarea de materiale sanitare (masti, dezinfectanti) care sa ajunga la toate sectiile de vot din tara.