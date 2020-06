HBO renunta la HBO Now si HBO Go. Apare HBO Max

Ziare.

Noul serviciu de streaming HBO Max a avut darul de a crea si mai multa confuzie in randul utilizatorilor, care nu erau nici pana acum lamuriti foarte bine de ce HBO are doua aplicatii si care sunt diferentele dintre ele.Constienti de acest fapt, cei de la Warner Media incearca acum sa lamureasca lucrurile, cu destul de mare intarziere, la trei saptamani dupa lansarea oficiala a noului serviciu, care si-a deschis portile pe 27 mai.Astfel, in Statele Unite, unde a fost lansat HBO Max, vechile servicii, HBO Now si HBO Go, vor mai functiona doar pana la 31 iulie.Abonatii celor doua servicii vor fi trecuti automat la HBO Max printr-un update care va viza atat accesul la libraria de continut, cat si aplicatiile mobile.In urma update-ului, utilizatorii vor avea acces la o librarie care va include, pe langa continutul HBO pe care-l aveau si pana acum la dispozitie, filmele si serialele detinute de Warner Media si noile titlurile originale care au fost sau urmeaza a fi lansate.Aceeasi politica este de asteptat sa fie implementata de Warner Media si in alte tari, pe masura ce disponibilitatea HBO Max va fi extinsa. In tari precum Romania, este asteptat ca vechile servicii de streaming sa functioneze in continuare pana cand va fi lansat HBO Max.Lansarea HBO Max va aduce cel mai probabil, ca si in Statele Unite, trecerea automata a abonatilor HBO Now si HBO Go la noul HBO Max.