HBO va filma un serial despre cursa mondiala pentru obtinerea unui vaccin impotriva COVID-19

"The First Shot" este un roman de non-fictiune pe care il scrie ziaristul Brendan Borrell si despre care se cunosc putine detalii dincolo de descrierea sumara de pe site-ul sau, dar care ar fi atras deja atentia postului HBO, care va lansa o productie de televiziune pe baza acestei carti in regia lui Adam McKay, un cineast devenit celebru gratie unor filme de succes, precum "Vice", "The Big Short" si "Ant-Man"."Scriu o carte narativa de non fictiune despre cursa mondiala pentru obtinerea unui vaccin impotriva noului coronavirus , despre companiile care risca totul pentru a il obtine, despre stiinta fascinanta si adesea surprinzatoare pe care se bazeaza si provocarile pe care le presupun accesul si securitatea", asigura autorul intr-un text de prezentare, in care ii incurajeaza pe cei implicati sa-si impartaseasca povestirile.Regizorul viitorului serial in format limitat, unul dintre primele proiecte confirmate la Hollywood despre pandemie, colaboreaza cu HBO la mai multe proiecte, care au fost puse in asteptare in contextul crizei coronavirusului.Printre proiectele lui McKay figureaza un serial de fictiune despre clubul Los Angeles Lakers din anii 1980, un serial despre Jeffrey Epstein si o adaptare in format de serial american inspirat din filmul de succes sud-coreean "Parasite", care s-a impus la Cannes si a facut istorie la premiile Oscar Recompensat cu un Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru "The Big Short" (2015), Adam McKay s-a facut remarcat si ca regizor, cu filme precum "Anchorman: The Legend of Ron Burgund" (2004), "The Big Short" si "Vice" (2018).