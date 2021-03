Un tanar de 22 de ani a ajuns in arest dupa ce a fost prins in flagrant cand fura o bicicleta

Potrivit Politiei Timis, hotul a fost prins chiar in Piata Victoriei din Timisoara, luni 15 martie, in jurul orei 13.00. Imediat dupa ce a fost prins in flagrant, hotul a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in arestul IPJ Timis.Politistii continua ancheta pentru a stabili daca tanarul prins in flagrant cand incerca sa fure bicicleta din centrul Timisoarei a mai comis si alte fapte.