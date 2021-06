Inalta Curte a anulat o hotarare a CNSU privind carantina persoanelor care soseau in Romania

Procesul a fost deschis de avocata Elena Radu, care a dat in judecata CNSU si Departamentul pentru Situatii de Urgenta, obiectului dosarului fiind anularea art.15 din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.Articolul respectiv se refera la ordinele date de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, aplicarea acestora, precum si modul in care pot fi contestate in instanta Actiunea avocatei a fost respinsa la instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti, insa ea a avut castig de cauza la judecarea recursului."Admite recursul declarat de Radu Elena impotriva sentintei civile nr. 814 din 25 mai 2021, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta recurata si, in rejudecare: respinge, ca inadmisibila, cererea de interventie accesorie formulata de intervenientul Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Admite cererea formulata de reclamanta Radu Elena, in contradictoriu cu paratul Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Anuleaza Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr.9/2021. Definitiva", se arata in decizia Instantei supreme.Pe 11 februarie, CNSU a adoptat hotararea nr. 9/2021, prin care se aproba lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituia masura carantinei asupra persoanelor care soseau in Romania din acestea.De asemenea, hotararea CNSU stabilea si regulile de aplicare a carantinei in cazul persoanelor care soseau din tarile/zonele/teritoriile din lista aprobata de Comitet.Potrivit documentului, la intrarea in Romania, pentru persoanele care sosesc din tarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat si prezinta un document ce atesta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte, se instituie carantina la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 10 zile.Copiii cu varsta mai mica sau egala de trei ani, care sosesc in tara impreuna cu persoanele respective, intra in carantina pentru o perioada similara si sunt exceptati de la obligatia prezentarii unui document care sa ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR, preciza sursa citata.Persoanele sosite din zonele mentionate care nu prezinta la intrarea in tara un document care sa ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR vor intra in carantina la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 14 zile.Exceptie fac persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, care au obligatia sa prezinte la intrarea in tara un test RT-PCR negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte, si intra in carantina la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 14 zile.Hotararea CNSU mai stipuleaza ca operatorii economici care efectueaza transport international, aerian si rutier de persoane catre Romania din zonele de risc epidemiologic, inclusiv din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, au obligatia sa interzica imbarcarea persoanelor care nu pot face dovada unui test RT-PCR negativ facut cu cel mult 72 de ore inainte sau a efectuarii celei de-a doua doze a vaccinului impotriva SARS-CoV-2 in urma cu cel putin 10 zile. De asemenea, persoanele care doresc sa se imbarce pot prezenta documente care sa demonstreze ca au fost infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele 90 de zile si au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data imbarcarii.