Hotarare CNSU: se poate suspenda autorizatia de functionare pentru organizatorii de evenimente, daca nu sunt respectate regulile de siguranta sanitara

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, luni a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, condusa de premierul Ludovic Orban , la finalul careia a fost adoptata hotararea numarul 32."Printre cele mai importante masuri din hotararea CNSU se regaseste propunerea instituirii sanctiunii complementare de suspendare a autorizatiei de functionare pentru organizatorii activitatilor si evenimentelor, daca in cadrul acestor evenimente nu sunt respectate regulile de siguranta sanitara", arata Grupul de Comunicare Strategica.Prin aceeasi hotarare au mai fost adoptate propuneri de modificare a unor masuri privind organizarea competitiilor sportive si a altor tipuri de activitati. De asemenea, CNSU a luat decizia de a mentine lista statelor aflate in "zona verde", pentru care nu mai exista obligatia izolarii la domiciliu pentru cetatenii care vin in Romania din respectivele tari, aprobata prin hotararile numarul 29 si 31. Masurile propuse si aprobate in sedinta CNSU sunt bazate pe recomandarile specialistilor din Grupul de Suport Tehnico-Stiintific si vor avea aplicabilitate incepand cu 1 iulie.Potrivit hotararii adoptate luni, 29 iunie, masurile de prevenire si control a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 se propun a se modifica si completa dupa cum urmeaza:- activitatea centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile se va desfasura dupa un program de lucru avizat de directiile judetene de sanatate publica;- instituirea sanctiunii complementare a suspendarii autorizatiei de functionare pentru organizatorii activitatilor si a evenimentelor in care regulile de siguranta sanitara nu sunt respectate;- permiterea organizarii si desfasurarii antrenamentelor si cantonamentelor colective, in grupuri de maxim 10 persoane, pentru ligile inferioare de fotbal, inclusiv de amatori, cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii si aplicabile pentru Liga I de fotbal;- permiterea organizarii de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti precum si cele organizate pentru implementarea proiectelor din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica stabilite prin ordin al ministrului sanatatii;- permiterea organizarii si desfasurarii activitatilor specifice din domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice desfasurate in aer liber, cu participarea a maxim 200 persoane si sub supravegherea unui medic epidemiolog;- permiterea organizarii si desfasurarii activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate in aer liber astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara;- inlocuirea notiunii de "triaj epidemiologic" cu "triaj" in privinta activitatilor desfasurate de institutiile si autoritatilor publice, operatorii economici si profesionistii, la intrarea in sediul acestora.