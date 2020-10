Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (text integral)

Decizia a fost luata marti de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Prezentam textul integral al hotararii:"HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei la data de 11.10.2020, realizata la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei,luand in considerare persistenta unui numar crescut de persoane infectate pe teritoriul national, precum si aparitia zilnica a unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte care genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ - teritoriale si a sistemului sanitar, in contextul necesitatii de creare a conditiilor socio - economice necesare relansarii graduale a economiei nationale, concomitent cu mentinerea unui nivel de alerta adecvat la nivelul componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta,in considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la imputernicirea secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sa dispuna orice masuri necesare pentru situatiile in care exista un risc iminent pentru sanatatea publica, precum si ale prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor art. 4 si art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicata, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44 alin. 2 si 3, art. 45 alin. 1 si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezentaHOTARARE:Art. 1 Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 zile, incepand cu data de 15.10.2020.Art. 2 Masurile de prevenire si control a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate incepand cu data de 15.10.2020, in contextul epidemiologic actual, sunt prevazute in anexa 1.Art. 3 Se aproba lista tarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, in vigoare incepand cu data de 15.10.2020, prevazuta in anexa 2.Art. 4 Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 36/21.07.2020 se completeaza la art. 3, alin. (1), cu doua noi litere astfel:- "y) persoanele predate autoritatilor romane in baza Acordurilor de Readmisie, returnate in procedura accelerata.";- "z) angajatii/reprezentantii operatorilor economici din Romania care efectueaza deplasari in afara teritoriului Romaniei in scopul negocierii/semnarii unor contracte /acorduri comerciale, daca prezinta un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea intrarii pe teritoriul national, precum si un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat".Art. 5 Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 36/21.07.2020 se completeaza la art. 3, cu un alineat nou dupa alineatul (3), astfel:- "(4) Testele SARS-CoV-2 solicitate potrivit prevederilor alin. (1) si (2) trebuie efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar sa contina inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele".Art. 6 Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 36/21.07.2020se modifica la art. 5 alin 1 si va avea urmatorul cuprins:"(1) Pentru situatii deosebite care vizeaza participarea la evenimente familiale legate de nastere, casatorie sau deces , deplasari pentru interventii/tratamente medicale in cazuri care nu suporta amanare (ex: afectiuni oncologice, insuficienta renala cronica- in program de hemodializa),preschimbare documente de identitate, parasirea tarii,efectuare testului prevazut la art. 3 alin (3) s.a., poate fi analizata suspendarea temporara a masurii de carantina prevazuta la art. 2 si art. 4, pe baza documentelor justificative."Art. 7 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.Art. 8 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.PRESEDINTELE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTAPRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBANAnexaMASURI DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STARII DE ALERTA1. Se mentine coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta de catre inspectoratele judetene/Bucuresti-Ilfov pentru situatii de urgenta, precum si a politiei locale de catre Directia generala de politie a Municipiului Bucuresti/inspectoratele judetene de politie.2. Se mentine obligativitatea asigurarii continuitatii activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si stabilirii programului de lucru al angajatilor cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.3. Se propune testarea saptamanala, prin grija directiilor de sanatate publica, a personalului de ingrijiri care isi desfasoara activitatea in asezamintele prevazute la pct. 2.4. Se mentine obligatia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidential de a-si organiza programul in functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor in vigoare privind legislatia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.5. Se mentine obligatia desfasurarii in regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitatea temporara, precum si a Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei si a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.6. Se considera necesara mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne 7. Se mentine posibilitatea izolarii si carantinarii in conditiile art. 7, 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.8. Se considera necesara instituirea obligatiei de purtare a mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 m de intrarea in perimetrul scolii.9. In conditiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spatiilor publice deschise afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective, la solicitarea comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.10. Se considera necesara instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.11. Se considera necesara instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru candidatii si echipele de campanie in timpul evenimentelor/intrunirilor/actiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020.12. Se considera necesara mentinerea interdictiilor privind organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit punctelor 13-29.13. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii.14. Competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei fara spectatori, numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.15. In conditiile pct. 13, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana.16. Activitatile institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se desfasoara numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.17. In conditiile pct. 16 organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judete/localitati este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.18. In conditiile pct. 16 organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la 3 persoane, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.20. In conditiile pct. 19, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate.21. Se propune interzicerea participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase prevazute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.22. Se mentine interzicerea activitatilor recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.23. Se propune interzicerea organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) atat in spatii deschise, cat si inchise (saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente etc.).24. Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de participanti de maximum 25 de persoane in interior si de maximum 50 de persoane in exterior si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii.25. Se permite organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.26. Se permite organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, organizate in aer liber, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.27. Se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, organizarea de mitinguri cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu respectarea urmatoarelor masuri:a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii;b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul in care se desfasoara mitingul;c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participanti si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana acolo unde este posibil;d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfasurarii mitingului;e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2;28. Se permite organizarea si desfasurarea evenimentelor/intrunirilor in cadrul campaniei electorale cu obligatia organizatorilor de a asigura respectarea urmatoarelor masuri:a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii la evenimente/intruniri;b) efectuarea triajului observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care intra/sosesc in spatiul in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participantii la evenimente/intruniri, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa in usa;d) afisarea regulilor de acces si de protectie individuala in locuri vizibile in spatiile in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;e) limitarea numarului participantilor la maximum 20, in cazul evenimentelor/intrunirilor/actiunilor desfasurate in spatiu inchis si a duratei acestora la maximum doua ore;f) limitarea numarului participantilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana, incazul evenimentelor/ intrunirilor/actiunilor desfasurate in aer liber;g) limitarea numarului persoanelor care se deplaseaza in grup sau formeaza un grup la maximum 6, in cazul actiunilor desfasurate pe strada;h) limitarea numarului persoanelor care compun echipele la maximum 2, in cazul actiunilor din usa in usa;i) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie materialele de propaganda electorala, inaintea inceperii actiunii;j) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.29. Se propune mentinerea interdictiei de circulatie in interiorul localitatilor pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.30. Se propune mentinerea interzicerii intrarii pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:a) membri de familie ai cetatenilor romani;b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului U.E.;d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al organizatiilor internationale, precum si membrii familiilor acestora care ii insotesc in misiuni permanente pe teritoriul Romania, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;g) pasageri care calatoresc din motive imperative;h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid, precum si persoane returnate in baza acordurilor de readmisie;i) strainii si apatrizii care calatoresc in scop de studii;j) strainii si apatrizii, muncitorii inalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata in strainatate;k) strainii si apatrizii, lucratorii transfrontalieri, lucratorii sezonieri din agricultura, personalul navigant, maritim si fluvial;l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;m) membrii echipelor de filmare a productiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic si artistic care participa la evenimentele culturale care se deruleaza pe teritoriul Romaniei, in baza unor relatii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.31. In absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la pct. 30 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti in state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.32. Se poate institui carantina zonala in conditiile art. 7 si 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se face prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 urmatoarele categorii de zboruri:a) efectuate cu aeronave de stat;b) de transport marfa si/sau corespondenta;c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;e) avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;f) aterizari tehnice necomerciale;g) de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala (ferry);h) tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale - C (2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie.35. Se propune interzicerea efectuarii transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.36. Considera necesara mentinerea inchiderii temporare, totale sau partiale, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:36.1 la frontiera romano-ungara: Carei, judetul Satu Mare.36.2 la frontiera romano-bulgara:a) Lipnita, judetul Constanta;b) Dobromir, judetul Constanta;c) Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa).36.3 la frontiera romano-ucraineana: Isaccea, judetul Tulcea (cu exceptia traficului de marfa).36.4 la frontiera romano-moldoveana:a) Radauti-Prut, judetul Botosani;b) Oancea, judetul Galati.36.5 la frontiera romano-sarba:a) Moldova Noua, judetul Caras-Severin;b) Naidas, judetul Caras-Severin;c) Valcani, judetul Timis;d) Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa);e) Lunga, judetul Timis;f) Foeni, judetul Timis.37. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se desfasoara fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06.00-23.00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.38. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, se desfasoara fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06.00-23.00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati in judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile.39. In situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la pct. 37 si 38 este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.40. Operatorii economici prevazuti la pct. 37 si 38 vor respecta obligatiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.41. Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.42. Se propune mentinerea interdictiei de desfasurare a activitatii in baruri, cluburi si discoteci.43. In centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri, precum si a activitatii barurilor, cluburilor si discotecilor.44. Se propune ca transportul aerian sa se desfasoare in continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si protocoalele din interiorul aeroporturilor si aeronavelor, regulilor de conduita pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului aerian, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.45. Se propune ca transportul feroviar sa se desfasoare in continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune din gari, halte, statii sau puncte de oprire, a echipamentelor si garniturilor de tren , procedurile si protocoalele din interiorul garilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire, dar si in interiorul vagoanelor si garniturilor de tren, gradul si modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului feroviar, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.46. Se propune ca transportul rutier sa se desfasoare in continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.47. Se propune ca transportul naval sa se desfasoare in continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului naval, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.48. Se propune ca transportul intern si international de marfuri si persoane sa se desfasoare in continuare, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.49. Se mentine suspendarea activitatii operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in urmatoarele domenii: activitati in piscine, locuri de joaca si sali de jocuri.50. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.51. Se propune mentinerea obligatiei pentru institutiile si autoritatile publice, operatorii economici si profesionisti de a organiza activitatea, astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.52. Se mentine obligatia ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID, sa se desfasoare numai in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii.53. Se mentine obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii, in baza caruia isi pot desfasura activitatea.54. Operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc au obligatia sa respecte orarul de lucru cu publicul si restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. Masurile se stabilesc pentru unitatile administrativ-teritoriale in care se constata o raspandire comunitara intensa a virusului si/sau un numar in crestere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.55. Se mentine obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.56. Se mentine obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatatii.57. Se mentine obligatia ca activitatea in crese, gradinite si after-school-uri, sa se desfasoare numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.58. Se mentine permiterea in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant a activitatilor didactice si alte activitati specifice precum si organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, in conditiile respectarii masurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii.59. Se propune ca la aparitia a 3 cazuri de imbolnavire cu SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive, in spatiile destinate cazarii elevilor sau studentilor sa fie instituita masura inchiderii cladirii pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studentii care nu au posibilitatea deplasarii la domiciliu sau o alta locatie se asigura, de catre unitatea de invatamant responsabila, cazarea in conditii de carantina, precum si masurile necesare pentru sprijinirea asigurarii necesitatilor de baza.60. Se propune a se institui obligatia analizarii modului de desfasurare a activitatii si organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu pentru toate institutiile si operatorii economici publici sau privati.61. In vederea evitarii aglomerarii transportului public, institutiile si operatorii economici publici si privati, organizeaza programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin 1 ora.62. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in prezenta hotarare se realizeaza in maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta pe baza analizelor prezentate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar masurile se aplica pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia.63. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, calculeaza zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competenta, incidenta cumulata a cazurilor pentru ultimele 14 zile si prezinta comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, analiza rezultata in cel mult 24 de ore de la data constatarii atingerii limitelor stabilite in prezenta hotarare.64. La stabilirea incidentei la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile nu se iau in considerare focarele din centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrele rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv caminele, internatele si din spitale Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicatZona Galbena (carantina la domiciliu/locatia declarata pentru 14 zile)Stat Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori*Andorra 1128.9Israel 713.7Muntenegru 571.5Cehia 493.1Polinezia Franceza 487.0Guam 432.8Argentina 408.4Belgia 402.5Bahrain 396.8Olanda 364.2Bahamas 330.7Aruba 329.2Gibraltar 314.5Spania 308.1Costa Rica 304.9Franta 293.1Republica Moldova 278.9Marea Britanie 253.2Islanda 252.9Puerto Rico 251.1Bonaire, Saint Eustatius and Saba 242.5Armenia 238.4Liban 237.8Capul Verde 236.6Panama 229.8Slovacia 197.7Statele Unite ale Americii 196.8Columbia 195.2Kuweit 180.0Brazilia 171.8Malta 171.6Oman 169.6