Hotararea de Guvern care instituie noile reguli de limitare a pandemiei, publicata in Monitorul Oficial

"Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19" a fost adoptata joi de catre Guvern si prevede noi masuri de limitare a pandemiei.Masca devine obligatorie in spatiile publice, chiar daca este vorba de spatii in aer liber, daca Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta iau o decizie in acest sens. Multe dintre judete au anuntat deja o astfel de masura aplicabila de sambata.De asemenea, terasele si cluburile din unele zone ale tarii ar putea functiona cu restrictii stabilite de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, vineri seara, ca CNSU se va reuni online pentru a decide zonele in care terasele, cluburile si alte localuri vor fi inchise la ora 23.00.