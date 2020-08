Hotel- emblema al Clujului, cumparat de o fundatie finantata de Guvernul de la Budapesta. Cladirea a gazduit primul club de noapte din perioada comunista

Cine este Fundatiei Sapientia

Istoria hotelului Melody

Situat la "kilometrul zero" al Clujului, hotelul Melody a fost cumparat de Fundatia Sapientia, care finanteaza, cu sprijinul financiar al autoritatilor maghiare, universitatea cu acelasi nume, cu sediul central la Cluj-Napoca. Costurile tranzactiei nu au fost facute publice, secretul sumei fiind impus chiar de o clauza din contract.Se stie doar ca ultima oferta pentru aceasta cladire, vehiculata in anul 2018, a fost in jur de patru milioane de euro. Hotelul a fost vandut dupa ce nu a fost exercitat dreptul de preemtiune de care beneficiau Ministerul Culturii, Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj.Potrivit Maszol.ro, decanul Universitatii Sapientia, dr. Martin Tonk, a spus ca urmeaza ca unele dintre camerele hotelului sa fie transformate in birouri, in camere pentru profesori, in sali de intalnire pentru Sapientia EMTE si Casa Traditiilor Maghiare din Transilvania, iar altele vor fi folosite pentru a gazdui profesorii invitati.In 1999 Guvernul si Parlamentul Republicii Ungare au decis finantarea educatiei superioare in limba maghiara din Transilvania prin infiintarea unei universitati private maghiare independente in Romania.In aprilie 2000 s-a incheiat o Conventie de Colaborare pentru finantarea unei Universitati Private Maghiare din Transilvania intre Fundatia Sapientia si Oficiul Maghiarilor de Peste Hotare (OMPH) din Ungaria. In prezent finantarea este asigurata de Fondul Bethlen Gabor infiintat de Guvernul Republicii Ungare.Cladirea Hotelului Melody este situata in Piata Unirii la numarul 29, acolo unde se intersecteaza Bulevardul 21 Decembrie 1989 si strada Regele Ferdinand. A fost construita la jumatatea secolului al XIX-lea. Inainte de aparitia maiestuoasei cladiri a hotelului, pe acel loc existau doua cladiri in care functionasera Biroul Fiscal al Clujului, care s-a transformat ulterior in beraria "Fiskus" si o a doua cladire in care se afla hotelul "Pannonia".In anul 1890, cladirea a fost reconstruita dupa planurile arhitectilor Antal Oriold si Benedek Endstrasser care au adus cateva modificari intregului ansamblu, conferindu-i monumentalitatea de astazi prin unificarea celor doua constructii anterioare, solutie marcata ingenios printr-un turn inalt.Dupa al Doilea Razboi Mondial si dupa evenimentele care s-au succedat, in cladirea frumosului hotel va functiona un camin studentesc si Restaurantul "Pescarusul" (Siraly). La jumatatea secolului XX, cladirea redevine hotel, unde functiona totodata si primul bar de noapte din Clujul postbelic, loc in care evolua o orchestra profesionista de jazz, potrivit ghidului Cluj.com.In perioada comunista, hotelul a avut o alura occidentala, aici fiind deschis primul club de noapte al Clujului, care a functionat si in perioada anilor '90.