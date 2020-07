Hotelierii de pe litoral trec la "tarifele de varf de sezon": "Oricum, pachetele nu cresc cu mai mult de 10%"

Ziare.

"Nu toate hotelurile majoreaza tarifele de la 1 iulie. Unele le majoreaza de la 5 iulie, de exemplu. Oricum, pachetele nu cresc cu mai mult de 10%. Este ciclul normal al cresterii din fiecare an, trecerea la varful de sezon. Iar la 20 august oricum preturile vor scadea, dar si de la 1 septembrie. Tarifele mari vehiculate in presa sunt cele de la receptie, cu care se jongleaza", a declarat pentru News.ro prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan.In ceea ce priveste preturile, la un hotel de trei stele din sudul litoralului o camera costa 110 lei pe noapte pentru doua persoane, fara mese incluse, in timp ce pretul pentru o camera de doua persoana cu mic dejun este 150 lei, valabil pana la 5 iulie."In aceasta perioada litoralul merge cum vrea el, adica impredictibil. Am pornit foarte foarte greu. Dar dupa primele doua weekend-uri foarte calduroase s-au umplut spatiile de cazare, dar doar in anumite zone. Unele hoteluri nu sunt deschise inca", a afirmat Dragos Raducan.El afirma ca sunt turisti care se tem de pandemie, dar si de informatiile din spatiul public."Unii se tem in continuare, de Covid, de stiri, de informatiile din spatiul public. Acest bombardament informational face ca turistul sa se hotarasca in ultimul moment sa mearga pe litoral. Ei inca nu stiu ce sa faca. Numarul de turisti este mai mare in weekend decat in timpul saptamanii", a adaugat Raducan.Reprezentantul FPTR spune ca nu intelege de ce autoritatile nu au permis deschiderea restaurantelor din hoteluri."Este greu de condus o afacere in felul acesta, mai ales ca nu se relaxeaza masurile nici acum de la 1 iulie, nu se deschid restaurantele din hoteluri. Turistii sunt oricum in hotel, trebuie sa manance undeva, ei oricum se intalnesc in hotel, ca altii din afara hotelului oricum nu vin sa manance in restaurantul unui hotel. Nici noi nu intelegem de ce nu se deschid restaurantele. Este mai sigur sa te duci la pacanele sau la mall? In plus, cand se vor umple hotelurile de turisti, acestia nu vor avea unde sa mearga sa manance. O parte din hotelurile de pe litoral sunt vechi si nu au fost toate construite cu terase, iar regimul de all inclusive nu mai poate functiona in acest mod", a spus Raducan.Reprezentantul FPTR spune ca saptamana trecuta erau deschise jumatate din hotelurile de pe litoral, iar saptamana aceasta se mai deschid si altele.